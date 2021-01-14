وافق مساهمو الشركة الوطنية للتربية والتعليم "الوطنية للتعليم"، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية يوم أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020 بإجمالي مبلغ 34.4 مليون ريال، بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد بما يعادل 8% من رأسمال الشركة.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن المساهمين أقروا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة 3 سنوات تبدأ في 28 فبراير 2021، وكذلك انتخاب لجنة المراجعة.

ووافق المساهمون على تعيين شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه، محاسبين ومراجعين قانونيين من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2020 /2021 والسنة المالية التي ستنتهي في 31 أغسطس 2021، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022، وأقر المساهمون القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية السابقة.

كانت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 67.45% في الربع الأول من السنة المالية للشركة بنهاية نوفمبر 2020، لتصل إلى نحو 3.79 مليون ريال، مقارنة بنحو 11.64 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

يذكر أن السنة المالية للشركة تبدأ مطلع سبتمبر من العام، حتى نهاية أغسطس من العام التالي.