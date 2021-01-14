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طيران الإمارات: سنعلق مؤقتاً رحلاتنا إلى جنوب إفريقيا

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شركة طيران الإمارات
طيران الإمارات

طيران الإمارات: سنعلق مؤقتاً رحلاتنا إلى جنوب إفريقيا

تراجعت حركة السفر إلى جنوب إفريقيا لأغراض الترفيه والعمل منذ منتصف ديسمبر عندما رصدت البلاد سلالة جديدة أسرع انتشاراً من فيروس كورون

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جوهانسبرغ - رويترز

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قالت طيران الإمارات، اليوم الخميس، إنها ستعلق مؤقتا جميع الرحلات المتجهة إلى جمهورية جنوب إفريقيا والقادمة منها اعتبارا من يوم السبت لأسباب تشغيلية، دون أن تذكر تفاصيل.

وقالت أكبر ناقلة إماراتية في بيان "ستُعلق رحلات طيران الإمارات إلى ومن جنوب إفريقيا اعتبارا من السبت 16 يناير (كانون الثاني) حتى 28 يناير 2021 لأسباب تشغيلية".

وتراجعت حركة السفر إلى جنوب إفريقيا لأغراض الترفيه والعمل منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عندما رصدت البلاد سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا، مما اضطر دولا مثل إنجلترا وألمانيا وسويسرا وعدة دول في آسيا على إلغاء الرحلات مع جنوب إفريقيا.

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ويقال إن السلالة الجديدة هي السبب في قفزة كبيرة في الإصابات اليومية بالفيروس في جنوب إفريقيا وزيادة الوفيات الشهر الماضي، ويقترب العدد الإجمالي للإصابات حاليا من 1.3 مليون وتجاوزت الوفيات 35 ألفا.

وقالت طيران الإمارات "العملاء الحائزون على تذاكر وجهاتها الأخيرة في جنوب إفريقيا من 16 يناير (كانون الثاني) حتى 28 يناير لن تتم الموافقة على سفرهم في نقطة انطلاقهم".

ولم ترد شريكتها المحلية في جنوب إفريقيا، إير لينك، التي تبيع تذاكر على رحلات إلى مقاصد محلية مقدمة من طيران الإمارات، على رسالة بالبريد الإلكتروني طلبا للتعقيب.

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