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أرصدة البنوك المصرية في الخارج تقفز بأكثر من 100% في 8 أشهر

المركزي المصري
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

أرصدة البنوك المصرية في الخارج تقفز بأكثر من 100% في 8 أشهر

قفزت بما يعادل 10 مليارات دولار رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - فهيمة زايد

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كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية فى الخارج (بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية للبنك المركزي) قد قفزت من نحو 10 مليارات دولار منذ أبريل الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2020، إلى أكثر من 20 مليار دولار.

وقال المصدر إن أرصدة البنوك المصرية فى الخارج قفزت خلال الفترة بنسبة تصل إلى 100%، بما يعادل 10 مليارات دولار رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأرجع هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج إلى حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية، سواء محليا أو عالميا.

وأكد عادل أن بلوغ أرصدة البنوك المصرية في الخارج تلك المعدلات القياسية يعد من ثمار النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى طبقته مصر خلال السنوات الماضية، وواحدا من أهم إنجازات ملف السياسة النقدية.

يشار إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد ارتفع بنهاية شهر ديسمبر الماضي مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

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