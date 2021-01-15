أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، توقيع اتفاقية مع شركة "هواوي" الصينية لافتتاح أكبر متجر لها خارج الصين في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الوزير في تغريدة اطلعت عليها "العربية نت": "سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي وكادن (KadenInvest) لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض، التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة".

سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي @Huawei و @KadenInvest لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض @RiyadhFront التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة. InvestSaudi# pic.twitter.com/1QHw7D8YsF — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) January 14, 2021

وأضاف الفالح أن هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الرامي إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكر بيان لوزارة الاستثمار أن هواوي وقعت اتفاقية مع كادن للاستثمار السعودية لافتتاح المتجر الذي سيسمح للشركة الصينية بالوصول للمستهلكين مباشرة في ظل تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية في المملكة.

وقال البيان إن السعودية تتوقع زيادة استخدام الإنترنت في المملكة من تغطية 73.2%، من السكان في 2017 إلى 82.6%، في 2022.

كما وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام الماضي مذكرة تفاهم مع هواوي لدعم استخدام اللغة العربية ورموزها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبمساعدة من باحثين من المملكة وهواوي.

طلبت الولايات النتحدة من حلفائها عدم استخدام تكنولوجيا هواوي لبناء شبكات اتصالات الجيل الخامس بسبب مخاوف من أنها قد تكون أداة لتجسس صيني، وهو اتهام تنفيه الشركة.

ووقعت بعض شركات الاتصالات في دول الخليج، منها وحدة شركة زين في السعودية، صفقات لاستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من هواوي.