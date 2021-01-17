أعلن بنك لبنان والمهجر (BLOM BANK SAL)، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية بيع حصّته في بنك بلوم مصر (BLOM BANK Egypt SAE) للمؤسّسة المصرفية العربية (Bank ABC BSC).

وجرى توقيع الاتفاقية يوم الجمعة الماضي ويقوم من خلالها بنك لبنان والمهجر (BLOM BANK SAL) ببيع حصته الكاملة والبالغة 99.4% في وحدته المصرية BLOM BANK Egypt SAE إلى المؤسسة العربية المصرفية على أن تخضع للموافقة من قبل المصرف المركزي المصري والبنك المركزي اللبناني، بالإضافة إلى بعض السلطات التنظيمية الأخرى في كل من مصر والبحرين.

ويبلغ المبلغ المعروض من قبل المؤسسة العربية المصرفية لقاء استحواذ 100% من BLOM BANK Egypt SAE قيمة 6.7 مليار جنيه مصري ما يعادل 427 مليون دولار أميركي، وفقا لبيان صادر عن المؤسسة العربية المصرفية اطلعت عليه "العربية.نت".

وسيقوم بنك بلوم ببيع حصته إلى المؤسسة العربية المصرفية من خلال طرح عرض إلزامي يقدمه Bank ABC BSC إلى جميع حاملي الأسهم في BLOM BANK Egypt SAE بعد الحصول على الموافقات الرسمية الإلزامية ومن ضمنها موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ويتوقع إتمام الصفقة بشكل نهائي في النصف الأول من العام 2021.

وقال سعد أزهري، رئيس مجلس إدارة و مدير عام بنك لبنان والمهجر: "تؤكد هذه الصفقة حرصنا الدائم على مصلحة المصرف وكل المعنيين به. ستمكّن هذه الصفقة BLOM BANK SAL من الامتثال لتعاميم المصرف المركزي اللبناني التي تطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان زيادة رأسمالها بنسبة 20%".

وقال الدكتور خالد كعوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: " يمثل الاستحواذ على بنك بلوم مصر فرصة فريدة لبنك ABC في إطار تحقيق التزامنا الاستراتيجي بالتوسع في أعمالنا الأساسية عن طريق الاستحواذ على أصول استراتيجية هامة ذات إمكانات فريدة. وستوفر لنا هذه الخطوة منصة مصرفية عريقة تتمتع بمكانة كبيرة وتمتلك مقومات نمو مستقبلية هائلة في إحدى أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة. لدينا علاقات نشطة وفعالة مع مختلف الجهات الرقابية المعنية، وسنسعى إلى العمل على الحصول على موافقتها جميعاً لاستكمال هذه الصفقة وفق الأصول المرعية وبأقصى سرعة ممكنة".

وتابع: "وعلى إثر ذلك، سنتطلع قدماً للعمل مع فريق عملنا الجديد في بلوم مصر بهدف توحيد الجهود لتحويل اتحاد بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر إلى كيان مصرفي جديد وقوي في القطاع المصرفي المصري. ونود أن نشكر إدارة بنك بلوم في لبنان ومصر ومستشاريهم على عملية التنفيذ التي أثمرت بتوقيع هذه الاتفاقية".

وقالت المؤسسة العربية المصرفية إنها تضطلع بمستوى كبير من الأعمال في مصر، والتي تعد سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا لها، بعد أن رسخ بنك ABC وجوده من خلال الاستحواذ على بنك مصر العربي الأفريقي في عام 1999. أضافت أنها تعمل حاليًا من خلال بنك ABC في مصر، والذي ينتشر عبر 27 فرعًا في البلاد.

وقالت إن بنك بلوم مصر سيساهم في رفع البصمة المصرية لبنك ABC ، والتي تتماشى تمامًا مع استراتيجية بنك ABC “ليكون البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مثلت شركة CI Capital المستشار المالي ل BLOM BANK SAL كما مثلت شركة Baker McKenzie المستشار القانوني لهذه العملية.

ومثل بنك HSBC المستشار المالي ل Bank ABC BSC, كما مثل Freshfields Bruckhauls Deringer and Zulficar & Partners المستشار القانوني لهذه العملية.