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GFH تستحوذ على 80% من مجمع الحد التجاري

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اقتصاد البحرين

GFH تستحوذ على 80% من مجمع الحد التجاري

مؤجر بالكامل لأسواق اللولو هايبر ماركت

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دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، اليوم الأحد، أنها قامت بالاستحواذ على 80% إلى جانب حصة الشريك الاستراتيجي من مجمع الحد التجاري.

وقالت في بيان، إن المجمع يقع على مساحة 46 ألف متر مربع في منطقة الحد السريعة النمو بمحافظة المحرق بالبحرين، وهو مؤجر بالكامل بموجب عقد طويل الأجل لأسواق اللولو هايبر ماركت.

وأشارت إلى أن المجمع مشغول حاليا بنسبة 100%، بينما تقوم أسواق اللولو بتأجير مساحات لمجموعة متنوعة من المستأجرين الإقليميين والمحليين من مختلف الجنسيات.

وتوقعت المجموعة في بيان لها على سوق دبي المالي أن ينعكس هذا الاستثمار بشكل إيجابي على بياناتها المالية ويزيد عوائدها.

وذكرت أن لديها حاليا أصولا وصناديق تحت الإدارة بقيمة 12 مليار دولار، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات على المستوى العالمي.

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