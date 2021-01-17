أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، المدرجة في ناسداك دبي والبورصة المصرية، أن تحالف أوراسكوم للإنشاءات وسيمنز والمقاولون العرب، وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للأنفاق (NAT) لتصميم وبناء وتشغيل أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر بإجمالي أطوال 1000 كم.

وذكرت أوراسكوم كونستراكشون، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الاتفاقية تشمل أول خط قطار فائق السرعة عبر 460 كيلومتراً بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.

وقفز سهم أوراسكوم للإنشاءات محققاً مكاسب بالحد الأقصى، بعد انضمامها للتحالف المنفذ للقطار فائق السرعة في مصر.

ويربط هذا الخط الأولي، والذي سيكون أيضاً قابلاً لنقل البضائع، مدينة العين السخنة بمدينة العلمين مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد أعلن الشهر الجاري توقيع مصر مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ خط قطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار يربط شرق مصر بالساحل الشمالي.

وسيمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها شرق القاهرة.

وقال وزير النقل المصري، في البيان السابق، إن المشروع سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.