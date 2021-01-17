أعلن البنك الأهلي التجاري، اليوم الأحد، عن عزم "إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة" وهي شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان لإصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأميركي.

وقام البنك بتعيين سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وغيه بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب وذلك للطرح المحتمل.

وقال البنك إن قيمة الصكوك وعددها سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق.

وأوضح، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن الغرض من الطرح المحتمل هو تحسين وتعزيز رأسمال البنك من الفئة الأولى ولأغراض الشركة العامة.

كان البنك الأهلي التجاري قد وقع اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية نصت على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في الخليج، والأكبر في السعودية.

وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال، والتي تعادل 223 مليار دولار أميركي، مما سيضع البنك الدامج في مركز متميز قادر على تعزيز مساهمته في التحول الإيجابي للقطاع المصرفي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.