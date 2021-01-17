أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عن قيام شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، التابعة لها، بتوقيع عقد مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لإنتاج برنامج حواري تلفزيوني.

وقالت "تهامة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن قيمة العقد نحو 8.99 مليون ريال (2.4 مليون دولار)، ومدته تتمثل في الانتهاء من تنفيذ وتسليم الأعمال.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي خلال الفترات المالية القادمة وحسب تنفيذ الأعمال.

,كانت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مجال الصورة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الإنتاج المتكامل للإنتاج الفني للاستحواذ على حصة إضافية من شركتها التابعة، شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوما، قابلة للتجديد بموافقة جميع الأطراف.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة، هي مؤسسة مجال الصورة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الإنتاج المتكامل للإنتاج الفني بصفتهم شركاء لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق في شركتها التابعة، شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع.