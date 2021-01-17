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مساهمو "وفرة" يوافقون على عزل مجلس الإدارة

وفرة للصناعة والتنمية
شعار شركة وفرة للصناعة والتنمية
سوق السعودية

مساهمو "وفرة" يوافقون على عزل مجلس الإدارة

خلال اجتماع الجمعية العامة العادية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة" خلال اجتماع الجمعية العامة العاديّة، مساء الخميس الماضي، على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 7.14% من رأسمال الشركة.

وبحسب بيان "وفرة" للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، فإن المساهمين وافقوا أيضاً على عزل أعضاء لجنة المراجعة، ووافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، ومدتها 3 سنوات وتبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

يذكر أن الشركة تلقت طلباً من مساهمين يمتلكون حصة 7.14% من أسهمها، طالبوا فيه بالتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

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وكانت شركة وفرة للصناعة والتنمية، قد أعلنت عن ارتفاع صافي الخسائر بالربع الثالث من العام 2020، بنسبة 51.46% إلى 2.73 مليون ريال، مقابل نحو 1.8 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسائر إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف البيعية والتسويقية، إلى جانب تكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة.

وكشفت نتائج الشركة ارتفاع صافي الخسارة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، إلى 2.08 مليون ريال مقابل 981.26 ألف ريال للفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 112.3%.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 2.08 مليون ريال، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعادل نسبة 2.7% من رأس المال البالغ 77.17 مليون ريال.

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