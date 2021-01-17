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جولة جديدة من التمويل ترفع تقييم "ديليفرو" لـ7 مليارات دولار

A cyclist rides a bicyle as he delivers food for Deliveroo, an example of the emergence of what is known as the 'gig economy', in Paris. (Reuters)
تتطلع "ديليفرو" إلى إدارج محتمل في شهر أبريل هذا العام
شركات

جولة جديدة من التمويل ترفع تقييم "ديليفرو" لـ7 مليارات دولار

يأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى إدارج محتمل في شهر أبريل هذا العام

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العربية.نت

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جمعت شركة "ديليفرو" لتوصيل الطعام عبر الانترنت أكثر من 180 مليون دولار في آخر جولة تمويل لها، لتتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى إدارج محتمل في شهر أبريل هذا العام.

يُشار إلى أن جولة التمويل الأخيرة بقيادة المساهمين الحاليين Durable Capital Partners و Fidelity Management & Research Company دفع القيمة السوقية لـ Deliveroo لتساوي تقريبا القيمة السوقية لشركة grocer J Sainsbury البريطانية ولتتجاوز القيمة السوقية لشركة Wm Morrison Supermarkets.

شركات "حماية المنافسة" البريطاني يوافق على صفقة أمازون وديليفرو

إلى ذلك، وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في بريطانيا في أبريل 2020 على صفقة شراء شركة أمازون لحصة في شركة توصيل الطلبات ديليفرو.

وكان الجهاز قد فتح تحقيقا في صفقة الشراء، معللا أن الصفقة كانت ستضر بحقوق المنافسة بين الشركات العاملة في هذا القطاع.

وكانت أمازون قد عرضت شراء حصة في الشركة مقابل 575 مليون دولار قبل إيقافها من قبل جهاز حماية المنافسة.

وذكر الجهاز أن موافقته على الصفقة تأتي من أن شركة ديليفرو، كانت ستعلن إفلاسها في حال عدم وجود عرض الاستثمار من أمازون.

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