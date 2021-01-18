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شركة توتال تستثمر 2.5 مليار دولار في الطاقة الشمسية بالهند

The logo of French oil company Total is seen at a Total gas station in Paris, France. (Reuters)
إحدى محطات البنزين التابعة لشركة "توتال"
الطاقة المتجددة

شركة توتال تستثمر 2.5 مليار دولار في الطاقة الشمسية بالهند

الاستحواذ على  حصة قدرها 20% في Adani Green Energy الهندية للطاقة المتجددة مقابل 2.5 مليار دولار

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العربية.نت

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تدفع توتال 2.5 مليار دولار مقابل حصة في أداني جرين إنرجي الهندية للطاقة المتجددة ومحفظة من أصول الطاقة الشمسية، في أحدث خطوة ضمن مساعي شركة الطاقة الفرنسية للحد من اعتمادها على النفط.

قالت توتال إنها ستحصل مقابل استثمارها على 20%، في أداني جرين ومقعد في مجلس إدارتها إضافة إلى 50%، في محفظة الشركة الهندية من أصول الطاقة الشمسية.

تسيطر مجموعة أداني على أداني جرين التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.483 تريليون روبية هندية (20.25 مليار دولار).

تباشر توتال إستراتيجية للتحول إلى الطاقة الكهربائية والمتجددة. وتسعى إلى زيادة إجمالي قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 35 غيغاوات بحلول 2025 من حوالي تسعة غيغاوات حاليا.

توتال
توتال

يحفز تنامي ضغوط المستثمرين شركات الطاقة الكبيرة في أوروبا على وضع خطط للحد من الانبعاثات وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.

وقال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان تعليقا على الاستثمار الهندي "شراؤنا حصة في أداني جرين إنرجي خطوة رئيسية في إطار إستراتيجيتنا في قطاع الطاقة المتجددة بالهند".

وأضاف "نظرا لحجم السوق، فإن الهند هي المكان المناسب لوضع إستراتيجيتنا لإحلال موارد الطاقة موضع التنفيذ استنادا إلى ركيزتين: الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي".

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