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ساما: اندماجات شركات التأمين تعزز القدرات التنافسية للقطاع

البنك المركزي السعودي مناسبة
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ساما

ساما: اندماجات شركات التأمين تعزز القدرات التنافسية للقطاع

المركزي السعودي قال إن الاندماج يسهم في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة

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دبي - العربية.نت

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قال البنك المركزي السعودي "ساما"، إن أبرز الآثار الاقتصادية الإيجابية على قطاع التأمين المترتبة عن عمليات الاندماج والاستحواذ، تتمثل في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع من خلال خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو والابتكار، وتقوية الوضع المالي لقطاع التأمين حفاظاً على حقوق المؤمن لهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء

وأضاف المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الاندماج يسهم أيضاً في خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة، والقدرة على الحصول على الكفاءات البشرية والحفاظ عليها، وغيرها من الآثار التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد والقطاع المالي والعملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية.

وكرّم محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، الشركات المندمجة في قطاع التأمين السعودي، وهي: شركتا ولاء للتأمين التعاوني و"متلايف"، وشركتا اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والأهلية للتأمين التعاوني؛ على هامش الاجتماع الدوري للمحافظ مع رؤساء مجالس الإدارة لشركات التأمين، وبحضور نائب المحافظ، أيمن بن محمد السياري، وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الأهمية بقطاع التأمين، ونظرة "ساما" الإشرافية والرقابية، إلى جانب تطلعات البنك المركزي المستقبلية للقطاع وما رصد من ملاحظات.

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وأوضح البنك المركزي السعودي، أن أهمية هذين الاندماجين تأتي تبياناً لما قام به "ساما" في إطار تنظيم وتطوير قطاع التأمين، والسعي لرفع الملاءة المالية للقطاع من خلال حثه على زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، والذي يُعدّ الاندماج والاستحواذ إحدى وسائل تحقيقه.

وأضاف أن عمليات الاندماج جاءت في مرحلة مهمة من مراحل التطور والازدهار التي تمر بها المملكة نتيجةً لتبني الرؤية الطموحة "رؤية المملكة 2030" وبرامجها.

ولأن قطاع التأمين يمثل رافداً محورياً لاقتصاد المملكة، ومرتكزاً رئيساً لبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يستهدف تحفيز الاندماج في القطاع، فقد جدد البنك المركزي حث وتشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ، بالتزامن مع إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي ومن خلال رؤيته لقطاع التأمين وإستراتيجيته الوطنية؛ والتي تهدف إلى استدامة النمو والتنوع والرقمنة والابتكار، وتعميق قطاع التأمين، والمساهمة في تعزيز المنافسة.

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