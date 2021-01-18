.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تغريم الشركة السعودية الهندية للتأمين 500 ألف ريال لهذا السبب

هيئة السوق المالية- موقع الهيئة.jpg2
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

تغريم الشركة السعودية الهندية للتأمين 500 ألف ريال لهذا السبب

انطلاقاً من دورها في حماية المستثمرين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامات مالية قدرها 500 ألف ريال على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني السابق خلال الفترة من 6 ديسمبر 2018 حتى 18 يناير 2020.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الغرامة لثبوت مخالفتهم الفقرة (ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المئتين من نظام الشركات، والفقرة (9) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

بايدن يخطط لإلغاء مشروع خط نفط مع كندا طاقة النفط بايدن يخطط لإلغاء مشروع خط نفط مع كندا

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقاً من دورها في حماية المستثمرين في السوق المالية، وبناءً على اختصاصها النظامي بالإشراف والرقابة على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والتأكد من تطبيق أحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات.

وأهابت هيئة السوق المالية بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة بضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية.

وأكدت حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد