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شركة لـ"العالمية القابضة" تستحوذ على 60% من "رويال هورايزن"

الشركة العالمية القابضة
الشركة العالمية القابضة
استحواذ

شركة لـ"العالمية القابضة" تستحوذ على 60% من "رويال هورايزن"

ستدفع قيمة الصفقة على جزئين: نصفها للمساهمين والمتبقي يتم ضخه كرأسمال في رويال هورايزن

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العربية.نت

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استحوذت شركة مخازن "zee" التابعة للشركة العالمية القابضة IHC، على 60% من شركة رويال هورايزن القابضة .

وبلغت قيمة الصفقة 80 مليون درهم.

وستدفع قيمة الصفقة على جزئين، نصفها للمساهمين والمتبقي يتم ضخه كرأسمال في رويال هورايزن.

وكانت الشركة العالمية القابضة "IHC" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أعلنت مسبقا عن استثمار 39 مليون جنيه إسترليني مقابل تملكها حصة في شركة "أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز"، وذلك في إطار برنامج لزيادة رأس المال بقيمة 84.4 مليون جنيه إسترليني نفذته الشركة البريطانية الرائدة في تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي.

وستخصص شركة "أوكسفورد نانوبور" هذا التمويل في توسيع نطاق جهودها المبذولة بمجال الابتكار وتسريع وتيرة عملياتها التجارية والتصنيعية، بما في ذلك دعم مساعيها بينما تمضي قدماً نحو تعزيز قدراتها وإمكاناتها في مجال الفحوصات السريعة للكشف عن فيروس كوفيد-19.

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