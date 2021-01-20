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شركة تنوي استثمار 20 مليار دولار بالاقتصاد الأخضر

الاقتصاد الأخضر
الاقتصاد الأخضر
اقتصاد

شركة تنوي استثمار 20 مليار دولار بالاقتصاد الأخضر

أكبر شركة إيطالية للمرافق ستضاعف قدراتها للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها

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رويترز

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قالت إيه.2.إيه، أكبر شركة إيطالية للمرافق، إنها ستستثمر 16 مليار يورو (حوالي 20 مليار دولار) بحلول 2030 للتركيز على مشاريع الاقتصاد الدائري والتحول في قطاع الطاقة، بهدف خفض انبعاثات الكربون.

وأضافت الشركة أنه بموجب خطتها الجديدة لعشر سنوات، فإن المرافق التي مقراتها في بريشيا وميلانو ستضاعف قدراتها للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 5.7 جيجاوات بنهاية الفترة "بفضل استثمارات واستحواذات تزيد عن أربعة مليارات يورو".

وتتوقع المجموعة أن تزيد الأرباح التشغيلية أكثر من مثليها إلى 2.5 مليار يورو بنهاية السنوات العشر وأن يرتفع صافي الربح بمتوسط أكثر من ثمانية بالمئة سنويا. ومن المتوقع أن تزيد توزيعات الأرباح سنويا إلى متوسط لا يقل عن 3%.

وأضافت المجموعة أنها تخطط في السنوات العشر القادمة لتعيين ستة آلاف موظف جديد.

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