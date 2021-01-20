أعلن "بنك الرياض" بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2)، مقومة بالريال السعودي مطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية.

وقال البنك في بيان له على "تداول"، إن تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك سيتم بناء على ظروف السوق.

وأوضح أن بداية الطرح ستكون اعتبارا من اليوم 20 يناير 2021 وحتى 9 فبراير 2021، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة من الطرح تتمثل في المستثمرون ذوي الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

إلى ذلك، لفت البنك إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق، مؤكدا أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية.

وكان بنك الرياض قد أعلن يوم أمس عزمه تأسيس برنامج محلي لإصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 10 مليارات ريال سعودي، وعزمه إصدار صكوك بموجبه ذات أولوية أو ثانوية بما في ذلك إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2).