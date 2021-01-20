.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بنك الرياض: بدء طرح صكوك رأسمال من الشريحة الثانية مقومة بالريال

بنك الرياض مناسبة
بنك الرياض
بنوك السعودية

بنك الرياض: بدء طرح صكوك رأسمال من الشريحة الثانية مقومة بالريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن "بنك الرياض" بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2)، مقومة بالريال السعودي مطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية.

وقال البنك في بيان له على "تداول"، إن تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك سيتم بناء على ظروف السوق.

وأوضح أن بداية الطرح ستكون اعتبارا من اليوم 20 يناير 2021 وحتى 9 فبراير 2021، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة من الطرح تتمثل في المستثمرون ذوي الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

بنك الرياض يؤسس برنامج صكوك بسقف 10 مليارات ريال شركات سوق السعودية بنك الرياض يؤسس برنامج صكوك بسقف 10 مليارات ريال

إلى ذلك، لفت البنك إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق، مؤكدا أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية.

وكان بنك الرياض قد أعلن يوم أمس عزمه تأسيس برنامج محلي لإصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 10 مليارات ريال سعودي، وعزمه إصدار صكوك بموجبه ذات أولوية أو ثانوية بما في ذلك إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد