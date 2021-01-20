دعا مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية "اليمامة للحديد"، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين 15 فبراير 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال للسهم على المساهمين، عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بنسبة 10% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، إن اجتماع الجمعية العامة يصوت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية، بالإضافة إلى إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

كانت الشركة قد أعلنت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بواقع ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وقالت "اليمامة للحديد" في بيان سابق، لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي المبلغ الموزع 50.8 مليون ريال لعدد 50.8 مليون سهم.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي يعلن لاحقاً، وبالمثل إعلان تاريخ التوزيع.

كانت شركة اليمامة للصناعات الحديدية "اليمامة للحديد"، قد أعلنت عن تحولها لتحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بقيمة 50.66 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 39.88 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من أكتوبر حتى نهاية سبتمبر من العام التالي.