أعلنت شركة التقنية المالية الناشئة تمارا عن إغلاق جولة استثمارية في مرحلة (Seed) بقيمة 22.5 مليون ريال (6 ملايين دولار) بقيادة صندوق Impact46 للاستثمار الجريء.

وبحسب بيان صحافي صدر عن الشركة، تعد الجولة أكبر جولة استثمارية في مرحلة Seed في المملكة والثالثة على مستوى المنطقة.

وشهدت الجولة الاستثمارية مشاركة مجموعة من الصناديق المحلية والإقليمية مثل: نماء، هلا، خوارزمي، Vision و wealth well، إضافة إلى مكاتب استثمارية عائلية. وتهدف الجولة إلى دعم أعمال تمارا ونموها في السعودية والإمارات.

شهدت الشركة العاملة في قطاع التقنية المالية نمواً كبيراً منذ إطلاق عملياتها في المملكة في أكتوبر الماضي، وذلك بعد حصولها على ترخيص البنك المركزي السعودي للعمل ضمن البيئة التشريعية التجريبية.

واستطاعت الشركة كسب ثقة علامات تجارية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي مثل موقع الأزياء نمشي ومجموعة وايتس وصيدليات كنوز وتطبيق فلاورد ومجموعة السيف غاليري إضافة لمنصات التجارة الإلكترونية المحلية: "سلة" و "زد".

تأسست تمارا في بدايات عام 2020 على يد رائد الأعمال عبدالمجيد الصيخان الشريك المؤسس لنعناع ومؤسس تطبيق هبلي إضافة لشركائه تركي بن زرعة وعبدالمحسن البابطين اللذان يأتيان من خبرة متنوعة في عدة شركات عالمية.

كما استطاعت الشركة الناشئة استقطاب كفاءات عالمية عبر تواجدها في ألمانيا، فيتنام والإمارات إضافة لمكتبها الرئيسي في السعودية.



وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي عبدالمجيد الصيخان في البيان الصحافي: "نؤمن بأن تمارا ستغير قواعد اللعبة وسلوك المستهلك في قطاع التجزئة بشكل كبير، تمارا تمكّن التجار من زيادة مبيعاتهم عبر تقديم خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً أو الدفع على أقساط بدون فوائد أو رسوم".



بدوره قال الرئيس التنفيذي لصندوق Impact46 للاستثمار الجريء عبدالعزيز العمران: "من المتوقع أن تصل قيمة العمليات في قطاع التقنية المالية إلى 33 مليار دولار (124 مليار ريال) بحلول عام 2023.

وعبر عن اعتقاده بأن خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً هي مساحة واعدة وغير مستغلّة، مؤكدا الثقة بالاستثمار في تمارا التي ستكون أحد قادة التحول والنمو في قطاع التقنية المالية في المملكة..