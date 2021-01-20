دخلت طيران الإمارات في دبي إضافة إلى طيران الاتحاد في أبوظبي في شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لتقديم جوازات سفر للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس "كوفيد-19" أو ثبتت نتائج اختباراتهم السلبية.

الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات عادل الرضا، قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن جواز سفر الأياتا هو عبارة عن تطبيق يربط موقع طيران الإمارات والأياتا يختص بتوفير البيانات من عدة دول والمتعلقة بالأشخاص وما يخص تلقيهم اللقاح أو نتيجة فحوصاتهم المتعلقة بفيروس كورونا بسهولة.

"كما يوفر التطبيق كل المعلومات المطلوبة من قبل المسافرين لدخول بلد معين، كما يمكننا من إرسال كل الفحوصات ونتائجها للمسافر بشكل مباشر وتصل لموقع الشركة، والمسافر يصل المطار ليس بحاجة إلى معلومات، وبالتالي هذا يسهل إجراءات السفر، عبر التأكد من صحة ودقة المعلومات".

عادل الرضا قال إن التطبيق عالمي وليس إماراتي وبمجرد ما يقوم الشخص بعمل الاختبار أو يأخذ اللقاح تصل النتيجة لموقع طيران الإمارات وللشخص، وتكون موجودة في المطار، وهذا يستهدف لتسريع إجراءات السفر والتأكد من مصدر الشهادات وموثوقيتها.

وخلال الشهرين القادمين ستقوم طيران الإمارات بعملية فحص للتأكد من آلية العمل، وفي شهر أبريل سيتم التطبيق، ومن المتوقع أن نواجه تحديات في بعض الدول، وسنبدأ في الإمارات وبعض الدول الموجودة لديها التقنية وسنربط ذلك بطيران الإمارات، بحسب عادل الرضا.

وحول الآلية المتبعة في البلدان التي سيسافر من الأشخاص عبر طيران الإمارات قال الرضا "سيكون فيه موقع في المختبر في الجهة التي سيسافر منها، والنتيجة سترسل إلى الموقع وهذا الإجراء سيكون من أي بلد.

وبشأن إلزامية اللقاح قال عادل الرضا إن هذه قرارات خاصة بالدول ونحن في طيران الإمارات نطبق ما تطلبه منا الدول وسنشجع الأشخاص والمواطنين على الاستفادة من مبادرات توفر اللقاحات لأن هذا سيسهل الكثير من الأمور.

وبطاقة السفر ستحافظ على سيطرة الركاب على بياناتهم وتسهيل مشاركة نتائج اختباراتهم مع شركات الطيران وسلطات السفر.

وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعطاء ما يقرب من مليوني جرعة لقاح ولديها ثاني أعلى معدلات التطعيم لكل 100 شخص على مستوى العالم.

وخططت "إياتا"، لبرنامج اختبار مع شركة الخطوط الجوية البريطانية IAG SA في نهاية العام الماضي. وفي الشهر الماضي، بدأت الخطوط الجوية السنغافورية تجارب على عملية تحقق رقمي جديدة تستند إلى إطار عمل جواز السفر الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي.