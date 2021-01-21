أقر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" السماح لغير مواطني الإمارات سواء شخصا طبيعيا أو اعتباريا بالتملك حتى نسبة 49% من رأسمال الشركة.

وقالت الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، إن اجتماع مجلس الإدارة، الذي انعقد أمس الأربعاء، أقر أيضا السماح لمواطني الإمارات سواء شخصا طبيعيا أو اعتباريا بتملك حتى 100% من رأسمالها.

ومنع القرار، الذي أعلنته الشركة اليوم في بيان، التملك في أسهمها من قبل أي شركة اتصالات سواء محلية أو دولية.

ويمنع القرار التملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص طبيعي أو اعتباري بنسبة تزيد على 5% من رأسمال الشركة.

وعلى صعيد آخر، أقر مجلس إدارة شركة "الإمارات للاتصالات" رفع نسب تملك غير المواطنين الإماراتيين لأسهم الشركة من 20% حالياً إلى 49%. ورهنت الشركة سريان القرار بتعديل النظام الأساسي للشركة وموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وكان الحد المسموح به لتملك الأجانب في أسهم شركة اتصالات نحو 20%، أما بالنسبة لشركة دو، فإنه لا يوجد سقف محدد لتملك الأجانب في أسهم الشركة.

وقال محلل مالي للعربية أن أسهم شركة دو كانت متاحة للتملك من قبل الأفراد الأجانب، لكنها لم تكن متاحة للتملك من قبل المؤسسات الأجنبية، مشيرا إلى أن هذا القرار يسمح للصناديق الخاملة بالاستثمار في أسهم الشركة.