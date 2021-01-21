أظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 15.6% تعادل مبلغ 362 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، إلى نحو 2.68 مليار ريال، مقابل 2.32 مليار ريال في الربع المماثل من 2019.

وعلى أساس ربعي تراجع صافي ربح الاتصالات السعودية 3% بالربع الرابع من 2020، مقابل نحو 2.77 مليار ريال في الربع الثالث من 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 1.95 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.82 مليار ريال والذي يعود بشكل رئيسي لارتفاع الرسوم الحكومية ورسوم استخدام الشبكات.

وأشارت كذلك إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 760 مليون ريال، بسبب انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 548 مليون ريال نتيجة لتسجيل ارتفاع في تكاليف الاستحواذ على عملاء جدد وإطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة والشركات التابعة في الربع المماثل من العام السابق، كما انخفضت مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 161 مليون ريال.

وخلال العام 2020، ارتفع صافي ربح "إس تي سي" بنسبة 3.9% ليصل إلى 11.08 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 10.66 مليار ريال في العام 2019.