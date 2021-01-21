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أرباح سدافكو الفصلية تتراجع 5.7% إلى 64 مليون ريال

سدافكو
مقر سدافكو
سوق السعودية

أرباح سدافكو الفصلية تتراجع 5.7% إلى 64 مليون ريال

قفزت 7% خلال 9 أشهر

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث المنتهي في ديسمبر 2020، محققة تراجعا بنسبة 5.7%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي ربح الشركة بلغ 64.173 مليون ريال، مقابل 68.063 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض المبيعات وانخفاض هامش الربح والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض المصاريف.

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وعلى صعيد التسعة أشهر، نمت أرباح الشركة 7.3% إلى 204.967 مليون ريال، مقابل 191.097 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت ذلك إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض تكلفة السلع المبيعة، وانخفاض الإنفاق على الأنشطة الترويجية، والتي تم تعويضها جزئياً بالزيادة في التكاليف المتعلقة بكوفيد-19 بمبلغ 12.5 مليون ريال سعودي والتبرعات لصندوق الوقف الصحي بمبلغ 8.7 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة إنها تستمر في المحافظة على مركزها التنافسي في قطاعات السوق الرئيسية، حيث بلغت الحصة السوقية من الحليب المشروب 28.2%، ومعجون الطماطم 49.9% والآيس كريم 26.3%.

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