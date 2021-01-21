.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"سامبا" يمول بناء 10 ناقلات لشركة "البحري" بـ328 مليون دولار

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
ناقلة تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
سوق السعودية

"سامبا" يمول بناء 10 ناقلات لشركة "البحري" بـ328 مليون دولار

مدة التمويل 12 سنة والضمانات المقدمة تتمثل في رهن الناقلات الممولة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن حصول الشركة التابعة لها الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة، على تمويل مرابحة بقيمة 1.23 مليار ريال (328 مليون دولار) من بنك مجموعة سامبا المالية.

وقالت "البحري" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن مدة التمويل 12 سنة، والضمانات المقدمة للتمويل تتمثل في رهن الناقلات الممولة.

وأضافت أن الهدف من التمويلات هو تغطية ما يعادل 80% من تكلفة بناء 10 ناقلات كيماويات بحمولة 49,999 طنا ساكن لكل ناقلة.

الاتصالات السعودية تقر توزيع ملياري ريال أرباحاً نقدية شركات الاتصالات السعودية الاتصالات السعودية تقر توزيع ملياري ريال أرباحاً نقدية

وكانت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة، قد وقعت عقداً مع شركة "هيونداي ميبو للأحواض الجافة لغرض بناء 10 ناقلات كيماويات، بقيمة 410 ملايين دولار، وتقدر تكلفة الناقلة الواحدة بنحو 41 مليون دولار.

وتتوقع الشركة استلام جميع الناقلات على شكل دفعات ابتداء من الربع الأول من العام 2022 وحتى الربع الأول من العام 2023.

وتمول الشركة العقد عن طريق التدفقات النقدية للشركة بالإضافة الى التمويل المصرفي.

تصنف الناقلات من نوع IMO Type 2 وتعمل بكفاءة في استهلاك الوقود وتتميز بالقدرة على نقل المواد كيماوية والمواد بترولية المكررة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد