حققت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أرباحا فصلية في الربع الرابع من 2020، بلغت قيمتها 158.4 مليون ريال، مقابل خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي 167.4 مليون ريال، وخسائر في الربع السابق عليه 28.16 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 294 مليون ريال، مقابل 39.7 مليون ريال، في الربع الرابع من 2019، بارتفاع 105.6%.

وقالت كيان السعودية، إن سبب تحقيق صافي الربح في الربع الرابع يعود إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض في متوسط تكلفة اللقيم، بالإضافة إلى الانخفاض في تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.

وخلال 2020، تكبدت الشركة خسائر 784.7 مليون ريال، مقابل خسائر 636.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بزيادة 23.2%.