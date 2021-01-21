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3 عوامل تهبط بأرباح سابك للمغذيات الزراعية 32% بالربع الرابع

شركة سابك للمغذيات الزراعية
شركة سابك للمغذيات الزراعية
سوق السعودية

3 عوامل تهبط بأرباح سابك للمغذيات الزراعية 32% بالربع الرابع

هبطت إلى 233.56 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة سابك للمغذيات الزراعية "سافكو- سابقاً"، انخفاض صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 32.06% في الربع الرابع من 2020، لتصل إلى 233.56 مليون ريال، مقارنة بنحو 343.79 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي ربح سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 41.2% في الربع الرابع من 2020، مقارنة بنحو 397.5 مليون ريال صافي ربح الربع الثالث من 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الكميات المباعة لمنتجات الشركة نتيجة توقف مصنع سافكو 4، وانخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار، بالإضافة إلى الارتفاع في مخصص الزكاة.

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وأضافت أن ارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة حد من أثر هذا الانخفاض.

وانخفض صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 12.2% في العام 2020، ليصل إلى 1.29 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.47 مليار ريال في العام 2019.

يذكر أن شركة سافكو غيرت اسمها إلى سابك للمغذيات الزراعية، بعد أن رفعت شركة سابك حصتها فيها فوق عتبة 50%، في إطار صفقة بين الشركتين.

وبموجب هذه الصفقة، استحوذت شركة "سافكو" على وحدة المغذيات الزراعية التابعة لسابك بالكامل، وأصدرت مقابل ذلك نحو 59 مليون سهم جديد لصالح "سابك"، ما نتج عنها زيادة نسبة ملكية شركة سابك في سافكو من 43% إلى 50.1%.

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