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"سايتكور" تبدأ بتنفيذ خطة استثمارية بـ 1.2 مليار دولار

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"سايتكور" تبدأ بتنفيذ خطة استثمارية بـ 1.2 مليار دولار

تسريعًا لوتيرة النمو في المنطقة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت اليوم شركة "سايتكور"، البارزة عالميًا في برمجيات إدارة تجارب العملاء الرقمية، أنها حصلت على الدعم اللازم لتنفيذ خطة نمو واسعة النطاق من المقرّر أن تشهد استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار.

ويأتي هذا الاستثمار الذي يُعدّ الأكبر على الإطلاق في مجال التقنيات التسويقية، بعد أقلّ من خمسة أشهر من انضمام ستيف تزيكاكيس إلى الشركة وتوليه منصب الرئيس التنفيذي.

وباتت الشركة مهيّأة للنمو والتوسع، بعد أن حققت عائدات فصلية قياسية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وتُظهر بيانات "ماكنزي" أن أزمة الجائحة التي تواصلت على مدار العام الماضي أدّت إلى تسريع إقبال المستهلكين والمؤسسات على الحلول الرقمية وتبنيها، بوتيرة تعادل وتيرة الإقبال الذي كان مرتقبًا حدوثه خلال مدة لا تقلّ عن خمس سنوات.

ويأتي شروع "سايتكور" في تنفيذ خطتها الاستثمارية الكبيرة متزامنًا مع احتفالها هذا العام بمرور 20 عامًا على تأسيسها.

وتعمل الشركة التي تأسست في العام 2001 مع أكثر من ثلث الشركات المندرجة على قائمة "فورتشن 100" لأفضل الشركات في العالم، وما يقرب من نصف الشركات الواردة في قائمتي "إس آند بي غلوبال 100" العالمية، و"غلوبال تايتنز" من "داو جونز" لكبرى الشركات العالمية. كما تدعم الشركة ثلاثًا من أفضل 10 شركات تجزئة في العالم، و16 من أكبر 18 علامة تجارية في القطاع المالي العالمي، ونصف مجموعات الرعاية الصحية الكبرى، وستٍّ من أكبر 10 شركات لصناعة السيارات.

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