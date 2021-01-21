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الإمارات تسجل لقاح سبوتنيك الروسي للاستخدام الطارئ

لقاح سبوتنيك-5 الروسي (فرانس برس)
لقاح سبوتنيك - 5 الروسي (فرانس برس)
لقاح كورونا

الإمارات تسجل لقاح سبوتنيك الروسي للاستخدام الطارئ

جوازات سفر للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس "كوفيد-19"

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العربية.نت

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أعلنت الإمارات تسجيل لقاح سبوتنيك الروسي للاستخدام الطارئ.

وكانت وكالة أنباء الإمارات قد أعلنت، الأول من أمس، تطعيم أكثر من مليوني شخص في الإمارات بلقاح كورونا.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تحديث الفئات التي يمكنها أخذ لقاح كورونا، مؤكدة تضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداءً من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على نهج دولة الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

وحققت الإمارات معدل توزيع جرعات اللقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد، بحوالي 24.58 جرعة لكل 100 شخص وذلك منذ إطلاق الحملة الوطنية للقاح "كوفيد-19".

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح المضاد لكورونا، وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، حيث سيساعد اللقاح في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.

إلى ذلك، دخلت طيران الإمارات في دبي وطيران الاتحاد في أبوظبي في شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" لتقديم جوازات سفر للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس "كوفيد-19" أو ثبتت نتائج اختباراتهم السلبية.

تطعيم أكثر من مليوني شخص في الإمارات بلقاح كورونا اقتصاد لقاح كورونا تطعيم أكثر من مليوني شخص في الإمارات بلقاح كورونا

وقالت شركة الاتحاد المملوكة للدولة، إن بطاقة السفر الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) سيتم تقديمها على رحلات مختارة من أبوظبي في الربع الأول. وسيمد الناقل جواز السفر إلى وجهات أخرى إذا نجحت التجربة الأولية، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت الاتحاد أن بطاقة السفر ستحافظ على سيطرة الركاب على بياناتهم وتسهيل مشاركة نتائج اختباراتهم مع شركات الطيران وسلطات السفر.

وستنفذ طيران الإمارات، أكبر شركة طيران للرحلات الطويلة في العالم، المرحلة الأولى من بطاقات كورونا في أبريل للتحقق من صحة اختبارات كوفيد-19 للرحلات المغادرة من دبي.

وزير الصحة الإماراتي يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا
وزير الصحة الإماراتي يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا

وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعطاء ما يقرب من مليوني جرعة لقاح ولديها ثاني أعلى معدلات التطعيم لكل 100 شخص على مستوى العالم بعد إسرائيل.

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