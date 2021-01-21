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مع وصول بايدن.. 3 شركات صينية تطالب بورصة نيويورك عدم شطبها

Traders work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) near the close of market in New York. (Reuters)
بورصة نيويورك التجارية
يوم التغيير

مع وصول بايدن.. 3 شركات صينية تطالب بورصة نيويورك عدم شطبها

مما محا 5.6 مليار دولار من القيمة المجمعة لأسهمها المتداولة في هونغ كونغ

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العربية.نت

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أعلنت شركات الاتصالات الصينية "تشاينا يونيكوم هونغ كونغ" و"تشاينا موبايل" و"تشاينا تليكوم"، اليوم الخميس، أنها طلبت من بورصة نيويورك مراجعة قرارها بشطب شهادات الإيداع الأميركية لها.

وشطبت بورصة نيويورك، بعد بعض التذبذب، شركات الاتصالات الصينية الثلاث في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذلك عقب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حظر على الأميركيين الاستثمار في الشركات العامة التي تعتبرها واشنطن على صلة بالجيش الصيني، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأدى الحظر الأميركي إلى تداعيات أوسع نطاقا على الشركات، إذ باع المستثمرون الأميركيون سريعا حصصهم وحذفت شركات المؤشرات الأسهم من مؤشراتها القياسية.

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وحذفت شركات المؤشرات: إم.إس.سي.آي، وفوتسي راسل ،وستاندرد آند بورز داو جونز، شركات الاتصالات من مؤشراتها القياسية هذا الشهر، مما محا 5.6 مليار دولار من القيمة المجمعة لأسهمها المتداولة في هونغ كونغ.

وقالت الشركات إن المراجعة التي ستجريها بورصة نيويورك مقررة في غضون 25 يوما من إفصاحاتها الصادرة يوم الأربعاء، وإنها طلبت سريان تعليق التداول على أسهمها لحين الانتهاء من النتيجة.

بورصة نيويورك
بورصة نيويورك
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