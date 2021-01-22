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يونايتد إيرلاينز تسجل رابع خسائرها الفصلية ورئيس الشركة يحذر!

طائرات يونايتد إيرلاينز
طائرات يونايتد إيرلاينز
فيروس كورونا

يونايتد إيرلاينز تسجل رابع خسائرها الفصلية ورئيس الشركة يحذر!

1.9 مليار دولار خسائر الربع الرابع

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز، سكوت كيربي، إن العديد من الأشخاص بحاجة إلى تلقي لقاحات فيروس كورونا قبل عودة الطلب على السفر، مما يسلط الضوء على الأشهر الصعبة المقبلة لهذه الصناعة.

وتراجعت أسهم يونايتد بأكثر من 5.5% في التعاملات الصباحية، أكثر من أي سهم آخر في ستاندرد آند بورز 500.

وسجلت شركة الطيران الأميركية خسارة 1.9 مليار دولار للربع الرابع على التوالي.

وأكد كيربي لقناة "CNBC"، أن الصناعات المرتبطة بالطائرات ستظل تواجه المصاعب سواء شركات السفر والسياحة والترفيه، لحين أن يصبح الوباء شيئا من الماضي. وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

كان طرح اللقاح أبطأ مما كان متوقعاً، مما أثار تساؤلات حول موعد السيطرة على الجائحة.

وقال كيربي إنه من السابق لأوانه معرفة متى ستصل شركته لمرحلة التعادل ووقف نزيف الخسائر، فيما توقعت شركة دلتا إيرلاينز المنافسة تحقيق نقطة التعادل بحلول الربيع.

ويرى أن عودة الأمور لطبيعتها مرتبط بتطعيم كتلة حرجة من الناس، فضلاً عن ضرورة وجود تأكيد طبي علمي بأن اللقاح لا يحميك فقط من الفيروس، ولكنه يحميك أيضاً من نقل الفيروس".

ومع ذلك، كان يونايتد متفائلاً بشأن الطلب على السفر طويل الأجل. يوم الأربعاء، قالت شركة النقل إنها تتوقع تجاوز هوامش ما قبل الوباء بحلول عام 2023.

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