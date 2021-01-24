أعلنت "شعاع كابيتال"، توزيع أول أرباح نقدية للمستثمرين في اثنين من صناديقها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ستوزع أرباحاً نقدية بنسبة 1% عن الربع الأخير من عام 2020.

وتعتبر هذه أول حصص أرباح نقدية للصندوقين بعد 3 أشهر من إطلاقهما، وتمثل عائداً ربحياً للمستثمرين بنسبة 6.4%.

وأظهر "صندوق نجوم النشط" و"صندوق نجوم المتوازن" أداءً قوياً معدلاً بالمخاطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقهما، حيث حققا عوائد سنوية بلغت 9% و11,9% على التوالي.

ويستثمر صندوقا "نجوم النشط" و"نجوم المتوازن"، اللذان تمّ إطلاقهما في سوق أبوظبي العالمي خلال شهر أكتوبر 2020، في محفظة عالمية من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واستثمارات الدخل الثابت، وأدوات أسواق المال.

وقد أطلقت هذه الصناديق بالتزامات أولية بقيمة 75 مليون دولار، وواصلت جذب اهتمام المستثمرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها.

فبعد إطلاق صناديق "نجوم"، تجاوز حجم صناديق "شعاع" الاستثمارية وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة (ICC) ومحافظها التقديرية المدارة عتبة الـ100 مليون دولار بحلول 31 ديسمبر 2020.