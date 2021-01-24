.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سوديك: مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال 2020

سوديك
علامة شركة سوديك المصرية
البورصة المصرية

سوديك: مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال 2020

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، أنها حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال 2020، تمثل حصيلة بيع 1361 وحدة خلال العام.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن مبيعات الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل مبيعات بقيمة 7.2 مليار جنيه في 2020. وذكرت أن مبيعات الوحدات غير السكنية وصلت إلى 3% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها في 2020 مقابل نسبة 17% خلال العام 2019.

وأشارت "سوديك"، إلى أن مبيعات العام فاقت الأهداف التشغيلية بعد استبعاد مشروع ملاذ لتأخر إصدار التصاريح الخاصة بالمشروعات الجاري تنميتها بالساحل الشمال، وكان من المخطط أن تساهم مبيعات المشروع بحوالي مليار جنيه من مبيعات الشركة المستهدف في 2020 بإجمالي 8.4 مليار جنيه.

وذكرت أن مشروعات غرب القاهرة ساهمت بنسبة 61% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، فيما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 39% من إجمالي المبيعات.

تريند مايكرو: الهجمات الإلكترونية زادت 82% بسبب العمل من المنزل أسواق المال هجمات سيبرانية تريند مايكرو: الهجمات الإلكترونية زادت 82% بسبب العمل من المنزل

ووصلت نسبة إلغاءات المبيعات خلال العام إلى نحو 14% من إجمالي المتعاقد عليها متأثرة سلباً بالإلغاءات الاستثنائية المرتفعة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، صافي ربح بلغ نحو 537.84 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت نحو 506.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له بنسبة زيادة بلغت نحو 6.2%، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 لتصل إلى 3.15 مليار جنيه مقابل نحو 3.4 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنسبة انخفاض بلغت نحو 7.35%.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد أشارت نتائج أعمال الشركة إلى ارتفاع الخسائر إلى نحو 90.99 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل خسائر بلغت نحو 28.43 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 220%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد