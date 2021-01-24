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"دريك آند سكل": استمرار تعليق تداول أسهمنا حتى هذا الوقت!

دريك آند سكل
شركة دريك آند سكل إنترناشيونال
سوق دبي

"دريك آند سكل": استمرار تعليق تداول أسهمنا حتى هذا الوقت!

لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للدائنين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، المدرجة في سوق دبي المالي، استمرار تعليق تداول أسهمها لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للدائنين والإفصاح عن نتائج الاجتماع في سوق دبي المالي.

وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الأحد، أن التعليق أيضاً لحين انتهاء أعمال لجنة إعادة التنظيم المالي المنوطة بمتابعة حالة الشركة.

وكان التداول على أسهم الشركة قد أوقف في نوفمبر 2018، بعد تكبدها خسائر مالية كبيرة.

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يذكر أن مجلس إدارة الشركة، وافق في يوليو الماضي، على قرارات متعلقة بإعادة الهيكلة بالتمرير، كما أعلنت الشركة في ذات الشهر عن موافقة لجنة إعادة التنظيم المالي على دعم عملية إعادة هيكلة الشركة.

وفي سبتمبر الماضي، بدأت الشركة رسمياً في دعوة جميع الدائنين المعنيين بتسجيل مطالباتهم لدى الخبير المعتمد، موضحة أن هذه خطوة أساسية وأنها جزء مهم من الخطة الأوسع لإعادة هيكلة الشركة.

وذكرت في بيان سابق لسوق دبي المالي، أن على الدائنين تقديم مطالباتهم إلى "أرونايت بارتنرز منطقة حرة" الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2020.

يذكر أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت نحو 4.875 مليار درهم تعادل 455.6% من رأسمالها البالغ 1.071 مليار درهم، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2020.

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