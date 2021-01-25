أعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، أنه سيتخذ إجراءات اليوم لإنقاذ العديد من الشركات الأميركية من الإغلاق.

وينتظر واشنطن أسبوعا حاسما في إطلاق المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين لإقرار خطة بايدن التحفيزية، وسط معارضة من بعض الجمهوريين نظرا لضخامة الخطة عند 1.9 تريليون دولار.

إلى ذلك، ومن المرتقب أن يوقع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن قراراً يدعو المؤسسات الفيدرالية لشراء منتجات أميركية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وأوضح مسؤول أميركي أن بايدن يهدف بقراره المرتقب لدفع الإنتاج المحلي وإنقاذ الوظائف.

وتولى جو بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة، أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والركود الاقتصادي العالمي فضلاً عن حالة انقسام في الداخل الأميركي.

وفي هذا السياق، قال خبير صناعة الطاقة المخضرم ونائب رئيس شركة التحليلات IHS Markit، دان يرغين، إن أكثر المشاهد إثارة على المسرح العالمي ستكون علاقة واشنطن ببكين، حيث يتصادم أكبر اقتصادين في العالم على أسس أيديولوجية ونشاط عسكري وسلطة، فضلاً عن الاعتماد الاقتصادي المتبادل وتأثير تلك العلاقات على بقية العالم ما يجعل المخاطر عالية بصورة كبيرة.

وأشار يرغين خلال منتدى الطاقة العالمي الافتراضي لمجلس أتلانتيك، الذي استضافته شبكة "CNBC" في وقت سابق، إلى أن "القضية الجيوسياسية الأولى هذا العام هي العلاقة بين الولايات المتحدة والصين"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ونفى يرغين وجود تشابه بين هذا التوتر والحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، في ظل وجود ترابط قوي بين الاقتصادين المتناطحين هذه المرة، إلا أن دولاً أخرى قلقة بشأن الاضطرار إلى أن تكون في أحد جانبي الصراع.

وعبر قادة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية عن قلقهم، وشددوا على معارضتهم للوقوع في وسط الخلافات بين اللاعبين العالميين.