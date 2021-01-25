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أكوا باور تشيد 3 محطات طاقة متجددة في أوزبكستان بـ 2.5 مليار دولار

أكوا باور
شركة اكوا باور
اقتصاد السعودية

أكوا باور تشيد 3 محطات طاقة متجددة في أوزبكستان بـ 2.5 مليار دولار

بالشراكة مع القطاع العام

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الطاقة الأوزبكستانية، اليوم الاثنين، أن شركة الطاقة السعودية أكوا باور، ستقوم ببناء محطة حرارية ومزرعتي رياح في البلاد بتكلفة إجمالية تبلغ 2​​​.5 مليار دولار بموجب شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة على موقعها الإلكتروني الخاص: "أقامت وزارة الطاقة وأكوا باور حفلاً افتتاحياً لبدء بناء محطة سيرداريا للطاقة الحرارية بطاقة إجمالية قدرها 1500 ميغاوات"، مشيراً إلى أن المشروع الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار وبكفاءة تحويل الطاقة بنسبة 60% سيوفر ضعفي استهلاك الغاز الطبيعي.

وأضاف البيان أن الوزارة وأكوا باور وقعتا أيضًا اتفاقية استثمار واتفاقيات لشراء الكهرباء ضمن إنشاء محطتي طاقة رياح بطاقة إجمالية قدرها 1 جيجاوات.

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وتبلغ تكلفة بناء محطتين في منطقتي بخارى ونافوي حوالي 1.3 مليار دولار. وسيتم بناء جميع المحطات الثلاث بموجب شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح البيان أن "تنفيذ هذه المشاريع الثلاثة هو ضمان لزيادة الطاقة المطلوبة في أوزبكستان، حيث من المتوقع بحلول عام 2030 أن يصل استهلاك الطاقة الكهربائية إلى 110 مليار كيلوواط بالساعة".

ويوجد في نظام الطاقة في أوزبكستان 48 محطة طاقة بسعة إجمالية تزيد عن 12.4 غيغاوات، لـ10 محطات طاقة حرارية تقدر بـ10.6غيغاوات. يتم توليد باقي الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة الكهرومائية ومحطات الطاقة الحرارية المستقلة للمؤسسات الصناعية. وارتفع إنتاج الكهرباء في البلاد في نهاية العام الماضي بنسبة 5% مقارنة بعام 2019، إلى 66.4 مليار كيلوواط بالساعة، والاستهلاك إلى 69.1 مليار كيلوواط بالساعة بزيادة قدرها 6.1%.

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