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"المركزي الإماراتي" يحث البنوك على تطوير بنيتها التكنولوجية

مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي
بنوك الإمارات

"المركزي الإماراتي" يحث البنوك على تطوير بنيتها التكنولوجية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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حث مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة بالدولة على تعزيز مناعتها ضد الهجمات السيبرانية، وبمواصلة تطوير بنيتها التحتيّة الخاصّة بتكنولوجيا المعلومات وقدراتها في مجال الأمن السيبراني، وذلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكد المصرف أنه سيواصل التعاون مع كافة العاملين في القطاع، بهدف تعزيز متانته وحماية النظام المالي الوطني ضد التهديدات، وفقا لجريدة الاتحاد.

ونظّم المركزي ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية تعتبر الأولى من نوعها، إذ صُمّمت لاختبار مرونة القطاع المصرفي في الدولة وحصانته في مواجهة أيّة هجمات إلكترونية محتملة.

وجاءت هذه الورشة التدريبية لتؤكّد جهوزيّة المصرف المركزي للحدّ من مخاطر التهديدات الإلكترونية التي قد تؤدّي إلى اضطرابات من شأنها التأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي.

ونُظّمت الورشة بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، حيث تندرج هذه المبادرة ضمن مسؤوليّات المصرف المركزي لضمان استقرار ومرونة النظام المالي في الدولة، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات والأنظمة المتقدّمة التي يمكنها التصدّي للهجمات السيبرانيّة لضمان حماية وسلامة عمل النظام المصرفي.

وتم طرح سيناريوهات واقعية على البنوك المشاركة لتقييم وتطبيق استراتيجيات إدارة الأزمات على صعيد القطاع المصرفي.

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