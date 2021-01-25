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أرباح أسمنت حائل ترتفع 82% في 2020 لـ107.5 مليون ريال

أسمنت حائل
مصنع أسمنت حائل
سوق السعودية

أرباح أسمنت حائل ترتفع 82% في 2020 لـ107.5 مليون ريال

ارتفعت إيرادات الشركة بنحو 22.5%

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي ربح شركة أسمنت حائل، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 81.98% في العام 2020، ليصل إلى نحو 107.48 مليون ريال، مقارنة بنحو 59.06 مليون ريال في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للسنة المالية الحالية مقارنة بالسنة المالية السابقة يعود إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض في بعض المصروفات.

وارتفعت إيرادات الشركة بنحو 22.5% خلال العام 2020، لتصل إلى 336.28 مليون ريال، مقارنة بنحو 274.4 مليون ريال في العام 2019.

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وكانت أرباح شركة أسمنت حائل قفزت بنسبة 200.6% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 22.8 مليون ريال، مقابل 7.594 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة 71.679 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 62.213 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

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