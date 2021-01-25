أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن قبول مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد، اليوم الاثنين، استقالة محمد صالح عبد العزيز العواد من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الاستقالة تعود لظروف خاصة، ويبدأ سريانها اعتباراً من اليوم.

وكان مساهمو الشركة الوطنية للبناء والتسويق، قد وافقوا في 3 يناير 2021، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 31 ديسمبر 2020، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال ليصبح 120 مليون ريال، بدلاً من 60 مليون ريال، وبالتالي زيادة عدد الأسهم إلى 12 مليون سهم بدلاً من 6 ملايين سهم.

وقالت الشركة في بيان سابق للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو وتنوع في استثمارات الشركة بشكل جيد خلال الأعوام القادمة.

وأوضحت أن زيادة رأس المال تكون من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين من الاحتياطيات الأخرى والأرباح المبقاة بما يعادل سهما لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال.