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صندوق "جدوى ريت" يوزع 30 مليون ريال عن الربع الرابع

جدوى ريت السعودية
صندوق جدوى ريت السعودية
سوق السعودية

صندوق "جدوى ريت" يوزع 30 مليون ريال عن الربع الرابع

بواقع 0.19 ريال لكل وحدة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الرابع من عام 2020، بواقع 0.19 ريال لكل وحدة، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.9%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن إجمالي الأرباح الموزعة 30.02 مليون ريال، لعدد نحو 158 مليون وحدة قائمة.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، نهاية يوم التداول في 31 يناير 2021.

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وتبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.7%، كما في 31 ديسمبر 2020.

وقالت جدوى ريت، إنه سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وكانت شركة جدوى للاستثمار، قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 28.44 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الثالث من عام 2020.

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