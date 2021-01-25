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طرح "غراب" للنقل التشاركي مرتقب بملياري دولار

grab غراب
غراب
شركات

طرح "غراب" للنقل التشاركي مرتقب بملياري دولار

الشركة عينت مستشارين لترتيب طرح حصة من أسهمها للاكتتاب

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العربية.نت

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اختارت شركة Grab "غراب" لخدمات النقل التشاركي في منطقة جنوب شرق آسيا، مستشارين لترتيب طرح حصة من أسهمها للاكتتاب، والذي من المتوقع أن يجمع ملياري دولار، بحسب مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن الشركة اختارت كلا من Morgan Stanley وJPMorgan Chase لترتيب الاكتتاب خلال النصف الثاني من العام.

وكانت Softbank قد استثمرت ملياري دولار في الشركة، التي تقدم خدمات تأجير السيارات، ومشاركة المركبات في سبع دول و65 مدينة في جنوب شرق آسيا.

ونجحت الشركة في رفع إيراداتها 70% خلال العام الماضي، ويبلغ تقييمها حاليا 14 مليار دولار.

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