حاولت شركة نتورك إنترناشونال للمدفوعات، ومقرها دبي، اليوم الاثنين من جديد تهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تحركها لشراء منافستها دي.بي.أو "DPO"، عبر نشر ردود على أسئلة على موقعها الإلكتروني بخصوص الصفقة وروابط الشركة الإفريقية بشركة وايركارد المنهارة.

وفي هذا السياق، قال رئيس نتورك إنترناشونال رون خليفة "مجلس الإدارة مقتنع بعدم وجود أدلة على ارتكاب مجموعة دي.بي.أو لمخالفات".

لكنه أقر بوجود "روابط محدودة" وصفها بأنها "مؤسفة" بين دي.بي.أو وبعض الأفراد، بحسب ما ورد في "رويترز".

وترتبط الشكوك بوحدة أكونا أونلاين التابعة لدي.بي.أو التي تم شراؤها من المسؤول التنفيذي السابق في وايركارد ديتمار كنوهيلمان.

وردت نتورك إنترناشونال بتوضيح أن كنوهيلمان كان مديرا لأكونا أونلاين قبل أن تشتريها دي.بي.أو في 2013.

وتراجعت الأسهم في نتورك إنترناشونال 4% إلى 352 بنسا بحلول الساعة 08:39 بتوقيت غرينتش، بعد صعودها في فبراير شباط الماضي إلى 658 بنسا وهو مستوى قياسي خلال فترة إدراجها في بورصة لندن منذ عامين.

وأدت مخاوف المستثمرين إزاء الصفقة المقترحة وعمليات بيع أوسع بسبب جائحة كوفيد-19 إلى محو نصف القيمة السوقية لنتورك إنترناشونال العام الماضي.

وانهارت وايركارد العام الماضي بعد الكشف عن فجوة هائلة في دفاترها، قال مدققوها إنها نتيجة احتيال عالمي.