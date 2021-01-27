أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، عن تلقيها إشعارًا من المحكمة الفيدرالية الأميركية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني للحكم الصادر برفض الدعوى أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة.

كانت المحكمة الفيدرالية الأميركية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس أصدرت حكماً قضائياًَ ابتدائياً لصالح أرامكو السعودية في 17 نوفمبر 2020، فيما يتعلق بمطالبة ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار أميركي ما يعادل 67.29 مليار ريال.

وبحسب أرامكو فإن الدعوى تتعلق بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بما يقارب 18 مليار دولار أميركي، ويتعلق موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية.

وقالت أرامكو في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه لا يمكن حالياً تحديد موعد انتهاء الدعوى، لأن ذلك يعتمد على الوقت الذي تستغرقه الجهة المختصة في مراجعة الاستئناف وإصدار حكمها.

وأشارت أرامكو السعودية في إعلانها السابق إلىأنها ترى أن موقِفها قوي مما يعزز فرص تأييد الحُكم الصادر لصالحها من الاستئناف.