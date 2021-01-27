قالت وزارة النفط العراقية، إن العراق وقع مذكرة تفاهم مع توتال لتنفيذ "مشاريع كبيرة واعدة" في البلاد، على الأخص في مجال استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاتفاق وُقع خلال زيارة يقوم بها الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان.

إلى ذلك، كان وزير المالية العراقي علي علاوي قد قال في مقابلة مع "بلومبيرغ"، إن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر.

ويتوقع ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك عجزا في موازنة 2021 يبلغ 71 تريليون دينار تعادل 49 مليار دولار.

وأوضح علاوي أنه بمجرد موافقة البرلمان على خطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة لصندوق النقد الدولي تم إنشاؤها لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كوفيد.

ويوم الخميس الماضي، أفاد أن بغداد يمكن أن تطلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

في حين أن مساعدة صندوق النقد الدولي لا يمكنها سوى تغطية جزء صغير من العجز، إلا أنها يمكن أن تقلل من استنزاف العراق لاحتياطياته الأجنبية.

وفي العام الماضي، اقترضت الحكومة أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي لدفع رواتب القطاع العام وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.

كما خفضت قيمة عملتها بأكبر قدر على الإطلاق لتقليل الضغط على المالية العامة، وأبرمت صفقة مدفوعة مقدماً بقيمة 2 مليار دولار مع شركة صينية كان النفط يستخدم فيها كضمان لقرض.