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المخصصات تضغط على نتائج بنوك الإمارات.. وأرباح ENBD تهبط 33%

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بنك الإمارات دبي الوطني
بنوك الإمارات

المخصصات تضغط على نتائج بنوك الإمارات.. وأرباح ENBD تهبط 33%

تراجعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 33% في الربع الرابع

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العربية.نت

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تراجعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 33% في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالفترة المقابلة من 2019، لتصل إلى 1.35 مليار درهم.

فيما تراجعت أرباح البنك بنحو 53% في عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبق، الذي تضمن أرباحا من بيع حصة في نتورك إنترناشيونال ووصلت الأرباح إلى 7 مليارات درهم. لتأتي أفضل من توقعات المحللين والبالغة 6.4 مليار درهم.

وارتفعت مخصصات البنك بـ64% في 2020 مقارنة بالعام الذي سبق، إلى 7.9 مليار درهم.

أرباح شركات بنوك الإمارات أرباح "أبوظبي الأول" تهبط 16% لـ2.9 مليار دولار

هذا وقام البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020 بواقع 40 فلسا للسهم.

فيما تراجعت أرباح بنك "أبوظبي الأول" بـ16% على أساس سنوي في عام 2020 مقارنة بأرباح عام 2019، لتصل إلى 10.6 مليار درهم.

وجاءت أرباح البنك السنوية أفضل من توقعات المحللين والبالغة 9.25 مليار درهم.

وأشار بنك أبوظبي الأول إلى أن تراجع الأرباح السنوية أتى وسط ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة في ظل معاناة الاقتصاد من جائحة كورونا.

وقال البنك أيضا إن رئيسه التنفيذي André Sayegh سيتقاعد الشهر المقبل، لتحل محله هناء الرستماني، التي تشغل حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة. ووزع البنك 74 فلسا للسهم عن العام الماضي.

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