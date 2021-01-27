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وكالة الطيران الأوروبية تسمح للطائرة بوينغ 737 ماكس بالتحليق مجددا

طائرة بوينغ ماكس 737
طائرة بوينغ 737 ماكس
بوينغ

وكالة الطيران الأوروبية تسمح للطائرة بوينغ 737 ماكس بالتحليق مجددا

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العربية.نت

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أعلنت وكالة الطيران الأوروبية السماح لطائرة بوينغ 737 ماكس بالتحليق مجددا.

وتنضم أوروبا إلى كندا، التي رفعت في العشرين من يناير كانون الثاني الجاري حظرا فرضته قبل حوالي عامين على تحليق طائرة بوينغ 737 ماكس لتنضم إلى دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، سمحت بعودة هذا الطراز من طائرات بوينغ في أعقاب حادثي تحطم طائرتين أوديا بحياة 346 شخصا.

ووافقت شركة بوينغ على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية التهم الجنائية مع وزارة العدل الأميركية، التي اتهمت الشركة بإخفاء معلومات عن طائرتها 737 ماكس التي كانت متورطة في حادثي تحطم.

كندا تسمح بتحليق طائرات ماكس 737 الأربعاء المقبل شركات بوينغ كندا تسمح بتحليق طائرات ماكس 737 الأربعاء المقبل

اتفاق الملاحقة القضائية المؤجلة يغلق تحقيق وزارة العدل لمدة عامين تقريبا ويسقط جميع التهم بعد 3 سنوات إذا لم تكن هناك انتهاكات إضافية.

وقال الادعاء إن بوينغ تآمرت "عن علم وعن عمد" للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال تقويض قدرة إدارة الطيران الفيدرالية على تقييم سلامة الطائرة.

وذكرت وزارة العدل أن بوينغ اعترفت بأن اثنين من الطيارين الفنيين لطراز 737 ماكس "خدعا" إدارة الطيران الفيدرالية حول قدرات نظام مراقبة الطيران على الطائرتين، وهما برنامج تورط فيما بعد في الحادثين.

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