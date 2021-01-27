أظهرت النتائج المالية الأولية لمجموعة صافولا، اليوم الأربعاء، تراجع صافي أرباحها بنسبة 67.44% في الربع الرابع من 2020، لتصل إلى 44.7 مليون ريال، مقارنة بنحو 137.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح صافولا بنسبة 84.2% في الربع الرابع من 2020، مقارنة بصافي ربح بلغ 283.7 مليون ريال.

في الوقت ذاته، ارتفع صافي ربح مجموعة صافولا بنسبة 91.5% في العام 2020، ليصل إلى 910.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 475.6 مليون ريال في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية "تداول"، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الرابع من 2020 مقارنة بصافي الربح المحقق في الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيس إلى انخفاض إجمالي الربح بسبب انخفاض هامشي في المبيعات وهامش الربحية.

وأشارت إلى التأثير الإيجابي نتيجة لعكس مخصص الزكاة والضرائب والمتعلق بتقييمات الأعوام السابقة للشركات التابعة في الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت أن الانخفاض في صافي أرباح الربع الرابع على أساس سنوي، جاء على الرغم من ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض المصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى انخفاض صافي تكلفة التمويل والزكاة وضريبة الدخل.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 0.9% إلى 5.18 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 5.23 مليار ريال في الربع المماثل من 2019.