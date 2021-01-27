وقعت شركة ساوند جويس انتربرايس ليميتد التابعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، اتفاقيات مستقلة مع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO)، للاستحواذ على جزء من حصة شركة "سيسكو" في شركتها التابعة لشركة محطة بوابة البحر الأحمر والتي تبلغ 21.2% مقابل 556.5 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن تقييم شركة محطة بوابة البحر الأحمر بالكامل بلغ نحو 3.3 مليار ريال.

وسيمتلك صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO) بعد إتمام هذه الاتفاقية حصصا متساوية، وبحصة إجمالية تبلغ نسبتها 40% من رأس مال شركة محطة بوابة البحر الأحمر (20% لكل منهما).

وسيتم الاستحواذ على جزء من حصة شركة سيسكو البالغة نسبتها 21.2% وكذلك على جزء من حصة شركاء الأقلية الآخرين في شركة محطة بوابة البحر الأحمر بنسبة 18.8%، وذلك بشكل تناسبي وفقاً لحصة كل شريك.

وبحسب البيان، فإنه سيتم رصد العوائد من عملية بيع الحصص على أنها رأس مال ثانوي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وسيتم توزيع العائدات من هذه الصفقة على الشركاء الحاليين على أساس تناسبي مع ملكيتهم.

وقالت شركة "سيسكو"، إنها ستستمر على توحيد القوائم المالية، من وجهة نظر محاسبية، لشركة محطة بوابة البحر الأحمر ضمن قوائمها المالية وذلك من خلال حصصها المتبقية من ملكيتها في الشركة.

وأضافت أن هذه الصفقة المتميزة تؤكد على قوة وجاذبية المحفظة الاستثمارية لشركة "سيسكو" المبنية على استراتيجيتها طويلة المدى على الصعيدين التجاري والمالي، كما تسلط الضوء على قوة السوق المحلي والعالمي في المجال الاستثماري في السعودية بصفة عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بأحد الأصول الرئيسية لشركة سيسكو والمرتبطة بأعمال البنية التحتية في المملكة.

وتابعت: "كما تؤكد أيضاً على نجاح استراتيجية شركة سيسكو في تنمية أعمال محفظتها الاستثمارية من خلال التعاقدات والشراكات الاستراتيجية من أجل تعزيز القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين".

وقالت سيسكو إن أولويات استراتيجيتها لا تزال ترتكز على توسيع نشاطها في قطاعات أعمالها الرئيسية وهي قطاع الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية والصناعية وقطاع أنظمة المياه من خلال التطوير والتوسع المستمر، وذلك بهدف توفير قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

وتعتبر هذه العملية التجارية مكوناً رئيسياً في استراتيجية شركة سيسكو والتي تمكنها من تحسين وتنويع وتوازن محفظتها الاستثمارية.

وأوضحت أن الشراكة الاستراتيجية لشركة محطة بوابة البحر الأحمر مع صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO) ستعمل على تسريع خطط النمو والتوسع. كما ستعمل على تعزيز القيمة النوعية التي تقدمها شركة محطة بوابة البحر الأحمر لعملائها في أحد الموانئ الرئيسية ذات الأهمية الكبيرة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها متماشية مع رؤية المملكة 2030 في ربط القارات الثلاث ببعض.

ومن المتوقع إتمام أعمال الاتفاقية خلال النصف الأول من العام 2021، وذلك وفقاً لشروط تعاقدية خاصة متفق عليها، بما في ذلك الحصول على موافقة هيئة الموانئ السعودية "موانئ"، بالإضافة إلى الموافقات النظامية من الجهات المعنية الأخرى.

وقدمت الاستشارات ذات الصلة لشركة سيسكو وشركاء الأقلية معها فيما يتعلق بالصفقة عن طريق الاستعانة بشركة غي بي مورجان (JP Morgan) وذلك بصفتها المستشار المالي لهذه الاتفاقية، بالإضافة إلى مكتب المحامي عبد العزيز العجلان وشركائه وبيكر ماكانزي (Baker McKenzie) كمستشارين قانونيين.