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شركة تابعة لـ"طباعة وتغليف" تقترض 129.3 مليون دولار من دبي التجاري

الشركة السعودية للطباعة والتغليف طباعة وتغليف
شعار الشركة السعودية للطباعة والتغليف
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"طباعة وتغليف" تقترض 129.3 مليون دولار من دبي التجاري

حددت الشركة 3 أهداف من التمويل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، المملوكة بالكامل لها، في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك دبي التجاري بإجمالي 475 مليون درهم إماراتي (129.3 مليون دولار).

وقالت "طباعة وتغليف" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن التسهيلات تتوزع على تمويل طويل الأجل بقيمة 375 مليون درهم إماراتي يسدد على 8 سنوات، وتمويل قصير الأجل بمبلغ 100 مليون درهم إماراتي.

وأضافت أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك بالإضافة إلى ضمانات أخرى.

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وحددت الشركة 3 أهداف من التمويل، هي السداد المبكر لتسهيلات قائمة لصالح بنوك أخرى في الإمارات بقيمة 275 مليون درهم إماراتي، وتمويل مشاريع رأسمالية بقيمة 100 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى استخدام التسهيلات قصيرة الأجل لغرض تمويل رأس المال العامل.

وأشارت "طباعة وتغليف" إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

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