وافق مساهمو شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني "الجزيرة تكافل"، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل شركة على حدة يوم أمس الثلاثاء، على العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني لدمج سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن المساهمين وافقوا على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتاريخ 23 أغسطس 2020.

ووافق مساهمو شركة الجزيرة تكافل تعاوني، على زيادة رأسمالها، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي لها المتعلقة بصفقة الاندماج.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على طلب زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني من 350 مليون ريال إلى 470.66 مليون ريال؛ عبر إصدار نحو 12.066 مليون سهم عادي، لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني ونقل جميع أصول شركة "سوليدرتي" والتزاماتها إلى شركة "الجزيرة تكافل" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وتسري الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

وبموافقة مساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.

وسيكون الاندماج نافذاً بعد استيفاء شروطه كافة، بما في ذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين وفقاً لاتفاقية الاندماج ولأحكام المادة (193) من نظام الشركات.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم شركة سوليدرتي عند نفاذ قرار الاندماج، والمقيدين في سجل مساهمي شركة سوليدرتي لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.