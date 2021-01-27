قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يوسف البنيان، إن الشركة كثفت اعتمادها لمفاهيم التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، حتى قبل ظهور جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة البنيان في جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي).

وأوضح الرئيس التنفيذي لسابك أن الجائحة، "ألهمت الحكومات والشركات بطرق جديدة لتعميق مفاهيم الرقمنة، وكنا في سابك ننظر إلى الأمر أكثر شمولا حتى قبل الجائحة".

وأضاف أن لدى "سابك استراتيجية واضحة جدا للتواصل المؤسسي عبر منصات التواصل الرقمية، التي ستمكننا من أن نكون في وضع تنافسي، فلدينا بنية رقمية شاملة ونظرنا لأهمية الثورة الصناعة الرابعة، والذكاء الاصطناعي، أو أي وسيلة أخرى سيكون لها أثر على أدائنا".

وأشار البنيان إلى أن سابك قامت "وخلال الجائحة بعقد أكثر من 8 آلاف لقاءات تنفيذية على منصاتنا العالمية، لكن السؤال المطروح هو ما الذي يلي ذلك من تطور أو تحديات، ولقد أخذنا أمور التحول الرقمي والعوامل المحفزة له بجدية، وقمنا بمراجعة أدائنا في هذا المضمار، وقمنا بتعزيز مدخلات الرقمنة".

ورغم التباعد الاجتماعي، استطاعت مبادرة مستقبل الاستثمار، جمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.